Kasımpaşa'dan 3 büyüklere jest! Bedelsiz transferler...
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'dan 3 büyüklere jest geldi. Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a bedelsiz olarak veren lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'ın da kampanyasına destek olduklarını açıkladı.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı bedelsiz olarak kadrosuna katarken, Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, lacivertl-beyazlı kulübe Fatih Öztürk için herhangi bir ücret ödemedi.
Rakiplerine transferde kolaylık sağlayan Kasımpaşa, son olarak Beşiktaş'ın yardım kampanyasına destek olduklarını açıkladı.
İşte Kasımpaşa'nın o açıklamaları...
FENERBAHÇE
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam'ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik.
GALATASARAY
Kasımpaşa: "Fatih Öztürk'ün Galatasaray'ın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik."
BEŞİKTAŞ
Kasımpaşa: "Beşiktaş Kulübü'nün 'Bırakmam Seni' kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve sınırsız bedelsiz reklamlarını gruba bağlı kanallarinda yayınlama kararı almıştır."
- 18.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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