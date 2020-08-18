Kasımpaşa'dan 3 büyüklere jest! Bedelsiz transferler...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı bedelsiz olarak kadrosuna katarken, Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, lacivertl-beyazlı kulübe Fatih Öztürk için herhangi bir ücret ödemedi.

Rakiplerine transferde kolaylık sağlayan Kasımpaşa, son olarak Beşiktaş'ın yardım kampanyasına destek olduklarını açıkladı.



İşte Kasımpaşa'nın o açıklamaları...



FENERBAHÇE

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam'ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik.

GALATASARAY

Kasımpaşa: "Fatih Öztürk'ün Galatasaray'ın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik."

BEŞİKTAŞ

Kasımpaşa: "Beşiktaş Kulübü'nün 'Bırakmam Seni' kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve sınırsız bedelsiz reklamlarını gruba bağlı kanallarinda yayınlama kararı almıştır."