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18 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa'dan 3 büyüklere jest! Bedelsiz transferler...

'dan 3 büyüklere jest! Bedelsiz transferler...

Kasımpaşa'dan 3 büyüklere jest! Bedelsiz transferler...

ekiplerinden 'dan 3 büyüklere jest geldi. 'ye, 'a bedelsiz olarak veren lacivert-beyazlılar, 'ın da kampanyasına destek olduklarını açıkladı.

Yaz döneminde , 'dan 'ı bedelsiz olarak kadrosuna katarken, Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan , lacivertl-beyazlı kulübe için herhangi bir ücret ödemedi.

Rakiplerine transferde kolaylık sağlayan Kasımpaşa, son olarak 'ın yardım kampanyasına destek olduklarını açıkladı.

İşte Kasımpaşa'nın o açıklamaları...

FENERBAHÇE
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün istediği forvet oyuncumuz Mame Thiam'ın herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verilmesine yönetim olarak karar verdik.

GALATASARAY
Kasımpaşa: "Fatih Öztürk'ün Galatasaray'ın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik."

BEŞİKTAŞ
Kasımpaşa: "Beşiktaş Kulübü'nün 'Bırakmam Seni' kampanyasını desteklemek için Ciner Medya Grubu, siyah-beyazlıların duyurularını kamuoyuna aktarmak adına kampanya süresince sürekli ve sınırsız bedelsiz reklamlarını gruba bağlı kanallarinda yayınlama kararı almıştır."

  1. 18.08.2020
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