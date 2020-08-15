Son dakika: Galatasaray Fatih Öztürk'ü resmen açıkladı!
Son dakika haberine göre; Galatasaray Fatih Öztürk transferini resmen KAP'a bildirdi. Galatasaray'ın Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye takviye olarak aldığı Fatih Öztürk'ün transfer detayları belli oldu. Deneyimli kaleci, 2 senelik sözleşmeye imza attı ve sarı-kırmızılı yıllık 4 milyon TL alacak. İşte detaylar...
Galatasaray bir transferi daha sesli olarak açıkladı. Bu transferin Fatih Öztürk olması beklenirken, paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğü, merhaba" ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci, kulübüyle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.
GALATASARAY FATİH ÖZTÜRK'Ü AÇIKLADI!
"Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 17:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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