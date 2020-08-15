Son dakika: Galatasaray Fatih Öztürk'ü resmen açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray Fatih Öztürk'ü resmen açıkladı! İşte alacağı ücret

Son dakika: 'ü resmen açıkladı!

Son dakika: Galatasaray Fatih Öztürk'ü resmen açıkladı!

Son dakika haberine göre; transferini resmen KAP'a bildirdi. Galatasaray'ın Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye takviye olarak aldığı Fatih Öztürk'ün detayları belli oldu. Deneyimli kaleci, 2 senelik sözleşmeye imza attı ve sarı-kırmızılı yıllık 4 milyon TL alacak. İşte detaylar...

bir transferi daha sesli olarak açıkladı. Bu transferin olması beklenirken, paylaşımda "'nin en büyüğü, merhaba" ifadeleri kullanıldı.

ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci, kulübüyle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

GALATASARAY FATİH ÖZTÜRK'Ü AÇIKLADI!

"Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit ücreti ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Fatih Öztürk: Herkesin olmak istediği yerdeyim

Fatih Öztürk resmen Galatasaray'da

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 17:46
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