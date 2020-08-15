Son dakika: Galatasaray Fatih Öztürk'ü resmen açıkladı!

Galatasaray bir transferi daha sesli olarak açıkladı. Bu transferin Fatih Öztürk olması beklenirken, paylaşımda "Türkiye'nin en büyüğü, merhaba" ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci, kulübüyle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

GALATASARAY FATİH ÖZTÜRK'Ü AÇIKLADI!

"Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





