Son dakika: Galatasaray'dan KAP geldi! Omar Elabdellaoui...
Son dakika... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Omar Elabdellaoui transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte yapılan KAP bildiriminin detayları...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray şu ana kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini resmen açıklamıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan KAP bildiriminde ise Omar Elabdellaoui ile de görüşmelerin başladığı duyuruldu. Yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.
Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 15:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'dan KAP geldi! Omar Elabdellaoui... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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