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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan KAP geldi! İşte o isim...

Son dakika: 'dan geldi! ...

Son dakika: Galatasaray'dan KAP geldi! Omar Elabdellaoui...

Son dakika... hazırlıklarını sürdüren transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte yapılan bildiriminin detayları...

hazırlıklarını sürdüren şu ana kadar , Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini resmen açıklamıştı. Sarı-kırmızılılardan yapılan bildiriminde ise ile de görüşmelerin başladığı duyuruldu. Yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 15:27
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