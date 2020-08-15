Galatasaray Omar'a kavuşuyor!
Olympiakos'tan transfer edilen Omar Elabdellaoui bugün İstanbul'a geliyor. Hafta sonu kulübün tahsis ettiği bir otel odasında kalacak 28 yaşındaki sağ bek, pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından KAP bildirimi yapılacak.
Olympiakos'tan transfer edilen Omar Elabdellaoui bugün İstanbul'a geliyor. Hafta sonu kulübün tahsis ettiği bir otel odasında kalacak 28 yaşındaki sağ bek, pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından KAP bildirimi yapılacak. Norveçli futbolcuya yıllık 1 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalatılması bekleniyor. Yunan ekibinde geçen sezon 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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