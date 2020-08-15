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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Galatasaray Omar'a kavuşuyor!

Galatasaray Omar'a kavuşuyor!

'tan edilen bugün 'a geliyor. Hafta sonu kulübün tahsis ettiği bir otel odasında kalacak 28 yaşındaki sağ bek, pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından bildirimi yapılacak.

'tan edilen bugün 'a geliyor. Hafta sonu kulübün tahsis ettiği bir otel odasında kalacak 28 yaşındaki sağ bek, pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından bildirimi yapılacak. Norveçli futbolcuya yıllık 1 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalatılması bekleniyor. Yunan ekibinde geçen sezon 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

  1. 15.8.2020
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