İki futbolcuda corona vakası - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray İki futbolcuda corona vakası

İki futbolcuda corona vakası

İki futbolcuda corona vakası

'da tatil dönüşü takımına corona virüsü testi yapılmıştı. iki futbolcunun hastalığa yakalandığı açıklandı.

'da tatil dönüşü takımına corona virüsü testi yapılmıştı. iki futbolcunun hastalığa yakalandığı açıklandı. Bir yerli ve bir yabancı ismin virüs kaptığı öğrenildi. Kulüp, isimleri paylaşmazken, "Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.
  1. 15.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki futbolcuda corona vakası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA