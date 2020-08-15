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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Yok böyle indirim

Yok böyle indirim

Sarı-kırmızılılar sözleşmesi sona eren ile 1 yıllık kontrat yapıldığı KAP'a bildirildi. Hollandalı yıldız futbolcu yeni sözleşmesinde çok büyük indirime gitti.

Geçen sezon 1 milyon 895 bin euro net maaş kazanan tecrübeli oyuncu, 21 maç barajını aşınca 300 bin euro primi hak etmişti. Takımın topladığı her 1 puan için 5 bin euro bonus elde eden Donk, sarı-kırmızılıların lig ve Avrupa'da toplam 58 puan toplamasıyla 290 bin euro daha kazandı. Toplam 2 milyon 485 bin euro'yu cebine koyan Donk, net ücretini 515 bin 750 euro'ya indirdi. Donk'un fedakarlığı büyük takdir topladı.

  1. 15.8.2020
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