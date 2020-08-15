Yok böyle indirim
Sarı-kırmızılılar sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile 1 yıllık kontrat yapıldığı KAP'a bildirildi. Hollandalı yıldız futbolcu yeni sözleşmesinde çok büyük indirime gitti.
Geçen sezon 1 milyon 895 bin euro net maaş kazanan tecrübeli oyuncu, 21 maç barajını aşınca 300 bin euro primi hak etmişti. Takımın topladığı her 1 puan için 5 bin euro bonus elde eden Donk, sarı-kırmızılıların lig ve Avrupa'da toplam 58 puan toplamasıyla 290 bin euro daha kazandı. Toplam 2 milyon 485 bin euro'yu cebine koyan Donk, net ücretini 515 bin 750 euro'ya indirdi. Donk'un fedakarlığı büyük takdir topladı.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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