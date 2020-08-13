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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Seri bekleniyor

Seri bekleniyor

, 'yi yeniden kiralamak için 'ın yaptığı görüşmeleri bekliyor.

, 'yi yeniden kiralamak için 'ın yaptığı görüşmeleri bekliyor. 'e çıkan İngiliz ekibi şu ana kadar Fildişili oyuncu için beklediği rakamı bulamadı. Beklediğine yakın rakamlar getiren takımlar ise yılda 2.5 milyon euro isteyen Seri'yi ikna edemedi. Hem Fulham'ı hem de Seri'yi ikna edecek bir takım ortaya çıkmazsa, Fildişili oyuncunun G.Saray'a dönme ihtimali var.
  1. 13.8.2020
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