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13 Ağustos 2020, Perşembe
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’den dev adım

Mbaye Diagne’den dev adım

Başkanı ; "İndirim konusunda bizi zorlayan 4 futbolcu var" derken gözler Feghouli, , Falcao ve Babel'in yanı sıra Diagne'nin üzerine çevrildi.

Başkanı ; "İndirim konusunda bizi zorlayan 4 futbolcu var" derken gözler Feghouli, , Falcao ve Babel'in yanı sıra Diagne'nin üzerine çevrildi. Ancak 'nin çok önceden kendisine gönderilen feragatnameyi imzaladığı ortaya çıktı. Yıllık maaşından 352 bin euro indirim yaptığı ve takımdan kalma yolunda önemli bir adım attığı ifade edildi.
  1. 13.8.2020
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