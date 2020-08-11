Galatasaray'ın Götze planı belli oldu!
Belhanda'yı takımdan göndermeye çalışan Galatasaray, hedefine ulaştığı takdirde bonservisi elinde olan Mario Götze’ye teklif yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların, Alman yıldız için yıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
Fatih Terim'in yeni sezonda düşünmediği Younes Belhanda'yı göndermek için büyük çaba harcayan Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar Faslı yıldızla yollarını ayırabilirse Mario Götze'ye teklif yapma kararı aldı. Alman yıldızın bonservisi elinde.
ABD KULÜPLERİ ÇOK İSTİYOR
Kısa süre önce Dortmund'la biten sözleşmesini uzatmayıp serbest kalan Götze'ye ABD kulüplerinin büyük ilgisi var. Yıldız futbolcuya Bundesliga'dan da teklif olduğu öğrenildi.
3 YILLIK ANLAŞMA HEDEFLENİYOR
Sabah'ın haberine göre, GALATASARAY yönetiminin Mario Götze ile masaya oturması durumunda yıllık 2.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar 3 yıllık anlaşma yapmayı planlıyor.
KÖRFEZ KULÜPLERİ MASADA
Tüm pu planlar Belhanda'nın gitmesine bağlı olduğu için gözler Faslı yıldıza çevrilmiş durumda. Yönetim Körfez kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.
- 11.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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