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11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Aboubakar'da Cimbom'a 2 dişli rakip!

Aboubakar'da Cimbom'a 2 dişli rakip!

Aboubakar'da Cimbom'a 2 dişli rakip!

İleri uca takviye yapmaya hazırlanan 'a, Porto’da sakatlığı sonrası şans bulamayan teklif edildi. Teknik direktör 'in de onayı sonrası Kamerunlu golcüyle görüşmeler başlarken, Cimbom'a bu transferde Fransız ekipleri Rennes ve St. Etienne'in rakip olduğu öğrenildi.

Fatih Terim hem hem de 'nin gitmesini istiyor. İki oyuncu için takım bulunamazsa en kötü kiralanacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Falcao giderse Mandzukic tarzı yırtıcı bir forveti kadrosunda görmek istiyor. Mbaye Diagne giderse yedek kalmayı sorun etmeyecek bir forvet arıyor. Terim'in önüne bir dönem 'ta forma giyen ismi gelirken, başarılı teknik adam, Kamerunlu golcünün durumunun araştırılmasını talep etti. Ortaya çıkan rakamlar 'in dikkatini çekti.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Beşıktaş'ta 3.3 milyon euro'ya oynayan Aboubakar'ın, 'da 2 milyon euro civarında bir rakama oynayabilecek olduğunun bizzat İsrailli menajeri tarafından Şükrü Hanedar'a iletilmesi dikkat çekti. Bu arada Aboubakar'ın Muriç'in ayrılma ihtimaline karşılık 'ye ayrıca 'a da teklif edildiği bildirildi. Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlık sonrasında Porto'da yerini geri kazanamayan 28 yaşındaki golcünün, 'ye dönmeye sıcak baktığı da ifade edildi.

OYNAMAK İSTİYOR
Gelecek sezon daha fazla forma ve daha fazla süre almak isteyen 28 yaşındaki oyuncunun, henüz geleceği ile ilgili bir karar vermediği ancak Türkiye ya da 'nın dışında bir ülkeye gitmeyi düşünmediği belirtilildi.

FRANSIZLAR PEŞİNDE
Sözleşmesı gelecek sezon sonunda bitecek olan ve geçirdiği sakatlık sonrasında Porto'da yerini geri kazanamayan Vincent Aboubakar'ın peşinde Fransa'dan Rennes ve St. Etienne takımlarının da olduğu öğrenildi.

10 MAÇTA 2 GOL
Porto'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Vincent Aboubakar, 10 maçta 2 gol atabildi. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde ise 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

MECBUREN
Porto'nun 250 milyon euro borcu olduğu ve 'nın yakın takibinde bulunduğu için bir an önce oyuncu satmaya çalıştığı ifade ediliyor. Aboubakar da gönderilmesine düşünülenler arasında...

  1. 11.8.2020
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