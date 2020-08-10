Mario Jardel'den flaş itiraflar! "Galatasaray harikaydı ve Lucescu..."

Galatasaray'a sansasyonel bir şekilde imza atan ve sarı kırmızılılarda oynadığı futbolla kendini tüm futbolseverlere hayran bırakan Mario Jardel, Dinamo Keiv'in resmi internet sitesine konuştu.

Eski yıldız golcü, Mircea Lucescu'dan da bahsederken röportajın şu sözlere yer verdi;

- Şimdi ne yapıyorsun Marioa, Hala futbolun içindemisin?

Şu anda memleketim Brezilya'da yaşıyorum ve hala futbolla bağlantılıyım. Sadece Brezilya'daki değil, tüm dünyada oyuncuların çıkarları için hareket ediyorum.

- 2000-2001 sezonunda Galatasaray'da oynadığında Mircea Lucescu teknik direktördü. Kariyerinin o döneminde ne gibi anılar aklına geliyor?

Galatasaray'daki kariyerim harikaydı! Takımla birlikte UEFA Süper Kupası mücadelesinde Real Madrid'i yenerek büyük bir başarı elde etmiştik. Bu maçta Iker Casillas'a karşı galibiyet golünü atmıştım.

Ardından Mircea Lucescu liderliğinde kulüpte büyük yankı bulan bir kupa kazandık ve tarihe geçtik. Maçta aldığımız galibiyet sonrasında bana nasıl yaklaştığını ve sıkıca sarıldığını çok iyi hatırlıyorum. Harika zamanlardı. Mirces ile çok güzel anılarım var.

- Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra onunla iletişim kurdunuz mu?

Evet, hatta geçtiğimiz günlerde onunla iletişime geçtim. Kısa ve dostane bir diyaloğumuz oldu. Tabiki ailemiz,e pandemi nedeniyle futboldan daha çok ilgi gösterdik. Hocamın telefon numarası bende var ve onunla artık daha çok iletişime geçeceğiz.

- Türkiye'de Lucescu, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ta çalıştı. Oradaki gerçekler ve rekabet göze alındığında bu ne kadar tehlikeliydi sence?

Böyle bir durumda Lucescu bir futbolcu gibi davranır. Herkese uyan iyi bir teklif alırsanız gitmeniz gerekir. Profesyönel bakış açısıyla bu normaldir taraftarların da bunu anlaması gerekir.