Aston Villa Liverpool 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Federasyon Kupası FA Cup 3. Tur maçında Liverpool, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-1 kazanarak tur atladı.

Sakat ve özellikle hasta futbolcuları nedeniyle genç takım kadrosuyla maça çıkan Aston Villa'nın belirli bir dakikaya kadar gösterdiği performans alkış aldı.

Maça 4. dakikada Mane'nin golüyle önde başlayan Liverpool'a yanıtı 17 yaşındaki Barry verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iyi direnen Aston Villa'nın kilidini açan isim 60. dkaikada Wijnaldum oldu. Bu golden sonra oyunun üstünlüğünü ele geçiren ve Aston Villalı gençlerin direncini düşüren Liverpool, 63. dakikada Mane'nin ikinci golüyle iyice rahatladı. 65. dakikada Salah'ın golüyle fark 3'e çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool sahadan 4-1 galip ayrıldı.