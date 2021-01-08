Haberler Avrupa’dan Futbol Aston Villa Liverpool 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Tur maçında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan deplasman ekibi bir üst tura yükseldi. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri (2), ve kaydetti. Aston Villa'nın golü Louie 'den geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 00:50
Aston Villa Liverpool 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Tur maçında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'ta oynanan karşılaşmayı Liverpool 3-1 kazanarak tur atladı.

Sakat ve özellikle hasta futbolcuları nedeniyle genç takım kadrosuyla maça çıkan Aston Villa'nın belirli bir dakikaya kadar gösterdiği performans alkış aldı.

Maça 4. dakikada 'nin golüyle önde başlayan Liverpool'a yanıtı 17 yaşındaki verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iyi direnen Aston Villa'nın kilidini açan isim 60. dkaikada oldu. Bu golden sonra oyunun üstünlüğünü ele geçiren ve Aston Villalı gençlerin direncini düşüren Liverpool, 63. dakikada Mane'nin ikinci golüyle iyice rahatladı. 65. dakikada 'ın golüyle fark 3'e çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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