Cavani'ye 9 milyon - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Cavani'ye 9 milyon

Cavani'ye 9 milyon

, 'den ayrılan 'ye yıllık 9 milyon euro’dan 3 sezonluk teklifte bulundu. Pazarlıklar devam ediyor.

Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu Porto'ya kaptıran yılın transferine imza atmak üzere. 'den ayrılan ile görüşen kırmızı-beyazlılar, bombayı patlatacak. Teknik direktörlük koltuğuna yeniden 'un getirilmesiyle gözünü karartan Benfica, Uruguaylı golcüye yıllık 9 milyon euro'dan 3 sezonluk sözleşme teklif etti. Jorge Jesus, "Başkan elinden geleni yapıyor ama kolay değil. PSG'den yıllık 12 milyon euro kazanan 33 yaşındaki golcüye Avrupa'dan ve ABD futbol ligi MLS'ten birçok talip var. Cavani, PSG'de 301 maça çıkıp 200 gol attı, 43 asistle oynadı.
  1. 10.8.2020
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