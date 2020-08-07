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07 Ağustos 2020, Cuma
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'nde düşme kalktı

Romanya Ligi'nde düşme kalktı

'nde format değişikliğine gidildi. Daha önce 14 takımla oynanan ligde bu sezon düşme kaldırılırken; ligi son sırada bitiren takım play-off oynayacak. Geçtiğimiz hafta sona eren sezonu, şampiyon olarak tamamlamıştı.

Romanya Ligi'nde format değişikliğine gidildi. Daha önce 14 takımla oynanan ligde bu sezon düşme kaldırılırken; ligi son sırada bitiren takım play-off oynayacak. Geçtiğimiz hafta sona eren sezonu, şampiyon olarak tamamlamıştı.

  1. 7.8.2020
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