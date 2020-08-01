Harry Kewell Oldham Athletic'in teknik direktörü oldu - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Avrupa’dan Futbol Harry Kewell teknik direktör oldu! Resmen açıklandı

'in teknik direktörü oldu

Harry Kewell Oldham Athletic'in teknik direktörü oldu

Bir dönem 'da da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu , İngiliz ekibi 'in teknik direktörlüğüne getirildi. 41 yaşındaki teknik adam, 4. Lig ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem 'da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu , İngiliz ekibi 'in teknik direktörlüğüne getirildi.

4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic, 41 yaşındaki Kewell ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.

Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten Kewell, "Burada temiz bir sayfa açıyoruz. Kulübün ihtiyacı olan şey istikrar ve bunu başarabilirsek ilerlemeye başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kewell, son olarak 2018 yılında İngiltere 3. Lig ekiplerinden Notts County'yi çalıştırmıştı.

  1. 01.08.2020
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