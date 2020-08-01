Harry Kewell Oldham Athletic'in teknik direktörü oldu
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell, İngiliz ekibi Oldham Athletic'in teknik direktörlüğüne getirildi. 41 yaşındaki teknik adam, İngiltere 4. Lig ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell, İngiliz ekibi Oldham Athletic'in teknik direktörlüğüne getirildi.
İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic, 41 yaşındaki Kewell ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu.
Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten Kewell, "Burada temiz bir sayfa açıyoruz. Kulübün ihtiyacı olan şey istikrar ve bunu başarabilirsek ilerlemeye başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.
Kewell, son olarak 2018 yılında İngiltere 3. Lig ekiplerinden Notts County'yi çalıştırmıştı.
- 01.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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