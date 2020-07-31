Ondrej Celustka Sparta Prag'a transfer oldu - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Avrupa’dan Futbol Antalya'dan ayrılan Celustka ülkesine döndü!

'a transfer oldu

Ondrej Celustka Sparta Prag'a transfer oldu

'de formasıyla 5 sezon top koşturan 'nın yeni durağı belli oldu. Çek savunmacı, ülkesinin takımlarından 'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ile sözleşmesi sona eren 'nın ülkesinin takımlarından 'la anlaşmaya vardı.

Sparta Prag tarafından "3" numaralı formayı giyeceği açıklanan Celustka, yeni kulübü ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı.

Çek stoper, geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması ile 28 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı ve toplam 2388 dakika süre aldı.

31 yaşındaki stoper daha önce 'da da forma giymişti.

ANTALYASPOR'DAN VEDA MESAJI

Antalyaspor Kulübü, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olan Ondrej Celustka için "Seni unutmayacağız" mesajını paylaştı. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki Çek futbolcunun 5 sezon boyunca, 'de Antalyaspor formasıyla 142 maç ve 11 bin 764 dakika performans sergilediği ifade edildi.

Mesajda, "Unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Ondrej Celustka." ifadesine yer verildi.

  1. 31.07.2020
  2. Güncelleme: 31.07.2020 21:54
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