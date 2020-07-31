Ondrej Celustka Sparta Prag'a transfer oldu
Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 5 sezon top koşturan Ondrej Celustka'nın yeni durağı belli oldu. Çek savunmacı, ülkesinin takımlarından Sparta Prag'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Ondrej Celustka'nın ülkesinin takımlarından Sparta Prag'la anlaşmaya vardı.
Sparta Prag tarafından "3" numaralı formayı giyeceği açıklanan Celustka, yeni kulübü ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı.
Çek stoper, geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması ile 28 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı ve toplam 2388 dakika süre aldı.
31 yaşındaki stoper daha önce Trabzonspor'da da forma giymişti.
ANTALYASPOR'DAN VEDA MESAJI
Antalyaspor Kulübü, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olan Ondrej Celustka için "Seni unutmayacağız" mesajını paylaştı. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki Çek futbolcunun 5 sezon boyunca, Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 142 maç ve 11 bin 764 dakika performans sergilediği ifade edildi.
Mesajda, "Unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Ondrej Celustka." ifadesine yer verildi.
- 31.07.2020
- Güncelleme: 31.07.2020 21:54
- Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki Lung konuştu! "Türkiye..."
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vedat Muriqi transferi için o teknik direktör...
- Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor
- Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ondrej Celustka Sparta Prag'a transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.