Ondrej Celustka Sparta Prag'a transfer oldu

Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Ondrej Celustka'nın ülkesinin takımlarından Sparta Prag'la anlaşmaya vardı.

Sparta Prag tarafından "3" numaralı formayı giyeceği açıklanan Celustka, yeni kulübü ile 2023'e kadar sözleşme imzaladı.

Çek stoper, geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması ile 28 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı ve toplam 2388 dakika süre aldı.

31 yaşındaki stoper daha önce Trabzonspor'da da forma giymişti.





ANTALYASPOR'DAN VEDA MESAJI

Antalyaspor Kulübü, Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olan Ondrej Celustka için "Seni unutmayacağız" mesajını paylaştı. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 31 yaşındaki Çek futbolcunun 5 sezon boyunca, Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 142 maç ve 11 bin 764 dakika performans sergilediği ifade edildi.

Mesajda, "Unutulmazlarımız arasına girdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Ondrej Celustka." ifadesine yer verildi.