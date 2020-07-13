Wesley Sneijder futbola Utrecht ile dönmeye hazırlanıyor!

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve teknik direktörlüğe başlayacağı konuşulan Wesley Sneijder'den sürpriz bir karar geldi. Hollandalı efsanenin futbola geri dönmeye hazırlandığı ve Utrecht kulübü ile görüşmeler yaptığı ifade edildi.

KENDİSİNİ TEST EDECEK!

Hollanda basınından haberlere göre, Geçtiğimiz aylarda veda ettiği futbola yeniden başlamaya hazırlanan Sneijder'in Utrecht'e imza atmadan önce kendisini test etmek için amatör bir takım olan DHSC ile antrenmanlara başlayacağı belirtildi. 27 Temmuz'da idmanlara başlayacak olan Sneijder göstereceği performansa göre karar verecek.



