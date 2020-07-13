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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Wesley futbola ile dönmeye hazırlanıyor!

Wesley Sneijder futbola Utrecht ile dönmeye hazırlanıyor!

Kariyerinde Real Madrid, Inter, Ajax ve gibi kulüplerin formasını giyen Wesley geçtiğimiz aylarda futbola veda etmişti. Sneijder'in Ligi ekiplerinden ile görüşmeler yaptığı ve amatör bir takımda kendini denedikten sonra kesin kararını vereceği belirtildi.

Bir dönem forması giyen ve teknik direktörlüğe başlayacağı konuşulan Wesley 'den sürpriz bir karar geldi. Hollandalı efsanenin futbola geri dönmeye hazırlandığı ve kulübü ile görüşmeler yaptığı ifade edildi.

KENDİSİNİ TEST EDECEK!
basınından haberlere göre, Geçtiğimiz aylarda veda ettiği futbola yeniden başlamaya hazırlanan Sneijder'in Utrecht'e imza atmadan önce kendisini test etmek için amatör bir takım olan DHSC ile antrenmanlara başlayacağı belirtildi. 27 Temmuz'da idmanlara başlayacak olan Sneijder göstereceği performansa göre karar verecek.


  1. 13.07.2020
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