Galatasaray'a Bellaili transferinde rakip çıktı! Fransa'dan...
Galatasaray'ın sezonun sona ermesiyle beraber kadrosuna katmayı planladığı Youcef Bellaili transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Fransız basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, oyuncunun takımından ayrılmak istediğini aktarırken, Avrupa'dan bir talibinin daha çıktığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Youcef Bellaili transferinde önemli bir gelişme yaşandı.
Şu anda Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen ve Haziran 2022'ye dek kulübüyle sözleşmesi bulunan futbolcunun sezon sonunda takımından ayrılmak istediği ve Avrupa'ya transfer olmayı planladığı ifade edildi.
G.SARAY'DAN SONA BİR TALİP DAHA
Öte yandan Galatasaray'ın oyuncu ile yakından ilgilendiği aktarılırken, Fransa'nın Nimes kulübünün de Belaili'nin peşine düştüğü belirtildi.
Youcef Belaili, bu sezon toplam 18 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 14:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Bellaili transferinde rakip çıktı! Fransa'dan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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