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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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'a Bellaili transferinde rakip çıktı! Fransa'dan...

Galatasaray'a Bellaili transferinde rakip çıktı! Fransa'dan...

'ın sezonun sona ermesiyle beraber kadrosuna katmayı planladığı transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Fransız basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, oyuncunun takımından ayrılmak istediğini aktarırken, Avrupa'dan bir talibinin daha çıktığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Şu anda Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen ve Haziran 2022'ye dek kulübüyle sözleşmesi bulunan futbolcunun sezon sonunda takımından ayrılmak istediği ve Avrupa'ya olmayı planladığı ifade edildi.

G.SARAY'DAN SONA BİR TALİP DAHA
Öte yandan Galatasaray'ın oyuncu ile yakından ilgilendiği aktarılırken, Fransa'nın Nimes kulübünün de Belaili'nin peşine düştüğü belirtildi.

Youcef Belaili, bu sezon toplam 18 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.

  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 14:17
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