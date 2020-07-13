Galatasaray'a Bellaili transferinde rakip çıktı! Fransa'dan...

Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Youcef Bellaili transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Şu anda Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen ve Haziran 2022'ye dek kulübüyle sözleşmesi bulunan futbolcunun sezon sonunda takımından ayrılmak istediği ve Avrupa'ya transfer olmayı planladığı ifade edildi.

G.SARAY'DAN SONA BİR TALİP DAHA

Öte yandan Galatasaray'ın oyuncu ile yakından ilgilendiği aktarılırken, Fransa'nın Nimes kulübünün de Belaili'nin peşine düştüğü belirtildi.

Youcef Belaili, bu sezon toplam 18 maça çıkarken 5 gol 3 asistle oynadı.