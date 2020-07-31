Fransa'dan flaş iddia! Türk kulüpleri Oniangue'nin peşinde

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Caen'de forma giyen Prince Oniangue'ye Türk kulüpleri talip oldu. 31 yaşındaki oyuncunun transferi için birden fazla Süper Lig kulübünün yarış içine girdiği ve Caen'le görüşmelere başladığı ifade edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Le10sport'un haberine göre Caen'de kalmak istemeyen Oniangue için Türkiye'den birden fazla takımın devrede olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun da bu doğrultuda Türk kulüpleriyle görüşmelere başladığı aktarıldı.

Kongolu defansif orta saha, bu sezon çıktığı 21 maçta takımına 5 gollük katkıda bulundu.

Daha önce Rennes, Tours, Reims, Bastia, Angers gibi Fransız ekiplerinin formasını giyen Oniangue, 2016'da 2.2 milyon euroya İngiliz kulübü Wolverhampton'a transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu, 2018'in yazında ise Caen formasıyla Fransa'ya dönmüştü.