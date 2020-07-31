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31 Temmuz 2020, Cuma
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'dan flaş iddia! Türk kulüpleri Oniangue'nin peşinde

Fransa'dan flaş iddia! Türk kulüpleri Oniangue'nin peşinde

Ligue 2 takımlarından Caen'de forma giyen için Türk kulüplerinin devreye girdiği iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberde, 31 yaşındaki Kongolu defansif orta sahaya birden fazla ekibinin talip olduğu ve için görüşmelere başlandığı ifade edildi. Son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Ligue 2 ekiplerinden Caen'de forma giyen 'ye Türk kulüpleri talip oldu. 31 yaşındaki oyuncunun transferi için birden fazla kulübünün yarış içine girdiği ve Caen'le görüşmelere başladığı ifade edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Le10sport'un haberine göre Caen'de kalmak istemeyen Oniangue için 'den birden fazla takımın devrede olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun da bu doğrultuda Türk kulüpleriyle görüşmelere başladığı aktarıldı.

Kongolu defansif orta saha, bu sezon çıktığı 21 maçta takımına 5 gollük katkıda bulundu.

Daha önce Rennes, Tours, Reims, Bastia, Angers gibi Fransız ekiplerinin formasını giyen Oniangue, 2016'da 2.2 milyon euroya İngiliz kulübü Wolverhampton'a olmuştu. Tecrübeli futbolcu, 2018'in yazında ise Caen formasıyla Fransa'ya dönmüştü.

  1. 31.07.2020
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