Fransa'dan flaş iddia! Türk kulüpleri Oniangue'nin peşinde
Fransa Ligue 2 takımlarından Caen'de forma giyen Prince Oniangue için Türk kulüplerinin devreye girdiği iddia edildi. Fransız basınında yer alan haberde, 31 yaşındaki Kongolu defansif orta sahaya birden fazla Süper Lig ekibinin talip olduğu ve transfer için görüşmelere başlandığı ifade edildi. Son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Caen'de forma giyen Prince Oniangue'ye Türk kulüpleri talip oldu. 31 yaşındaki oyuncunun transferi için birden fazla Süper Lig kulübünün yarış içine girdiği ve Caen'le görüşmelere başladığı ifade edildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Le10sport'un haberine göre Caen'de kalmak istemeyen Oniangue için Türkiye'den birden fazla takımın devrede olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun da bu doğrultuda Türk kulüpleriyle görüşmelere başladığı aktarıldı.
Kongolu defansif orta saha, bu sezon çıktığı 21 maçta takımına 5 gollük katkıda bulundu.
Daha önce Rennes, Tours, Reims, Bastia, Angers gibi Fransız ekiplerinin formasını giyen Oniangue, 2016'da 2.2 milyon euroya İngiliz kulübü Wolverhampton'a transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu, 2018'in yazında ise Caen formasıyla Fransa'ya dönmüştü.
- 31.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransa'dan flaş iddia! Türk kulüpleri Oniangue'nin peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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