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31 Temmuz 2020, Cuma
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Operasyon tamam

Operasyon tamam

Beşiktaşlı yöneticiler, ’da Alanyalı futbolcularla görüştü. N’Skala bitti, da son aşamaya gelindi.

'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve siyah- beyazlıların futbol direktörü Ali Naibi, ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ve sözleşmesi devam eden ile görüşme gerçekleştirdi. Haber Global'in haberine göre, siyah-beyazlı yöneticiler, 'da bir mekanda iki futbolcu ile bir araya geldi. Yöneticiler, Kongolu sol bek N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaştı.

YAKINDA AÇIKLANACAK
Beşiktaşlı idarecilerin, 31 yaşındaki Brezilysalı stoper Welinton transferinde de önemli adımlar attığı ve son prüzülerin görüşüldüğü belirtildi. Welinton'un da Alanyaspor'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdiği vurgulandı. çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Fabrice N'Sakala ve Welinton transferlerini açıklaması bekleniyor. İki isme ne kadar ödeneceği bilgisine ise henüz ulaşılamadı.

Öte yandan Fabrice N'Sakala Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarına devam etti. Tecrübeli futbolcu, instagram'dan Beşiktaşlı taraftarların "Welcome to Beşiktaş" etiketiyle gönderdikleri mesajları yayınladı.

  1. 31.7.2020
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