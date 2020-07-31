Operasyon tamam
Beşiktaşlı yöneticiler, İstanbul’da Alanyalı futbolcularla görüştü. N’Skala bitti, Welinton da son aşamaya gelindi.
Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve siyah- beyazlıların futbol direktörü Ali Naibi, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ve sözleşmesi devam eden Welinton ile görüşme gerçekleştirdi. Haber Global'in haberine göre, siyah-beyazlı yöneticiler, İstanbul'da bir mekanda iki futbolcu ile bir araya geldi. Yöneticiler, Kongolu sol bek N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaştı.
YAKINDA AÇIKLANACAK
Beşiktaşlı idarecilerin, 31 yaşındaki Brezilysalı stoper Welinton transferinde de önemli adımlar attığı ve son prüzülerin görüşüldüğü belirtildi. Welinton'un da Alanyaspor'a Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdiği vurgulandı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Fabrice N'Sakala ve Welinton transferlerini açıklaması bekleniyor. İki isme ne kadar ödeneceği bilgisine ise henüz ulaşılamadı.
Öte yandan Fabrice N'Sakala Beşiktaş ile ilgili paylaşımlarına devam etti. Tecrübeli futbolcu, instagram'dan Beşiktaşlı taraftarların "Welcome to Beşiktaş" etiketiyle gönderdikleri mesajları yayınladı.
- 31.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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