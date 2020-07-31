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31 Temmuz 2020, Cuma
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Kartal Devler Ligi’nde

Trabzon’un cezası onandı, ’a Şampiyonlar Ligi yolu açıldı. Şimdi ön elemeler ’ı bekliyor.

Ve camiasının bir süredir beklediği karar dün açıklandı. CAS, 'un 'Avrupa'dan men' cezasını onadı. 'i 3. bitiren siyah beyazlı takıma böylece Şampiyonlar Ligi şansı doğdu. Beşiktaş, 'ne katılabilmek için iki ön eleme, bir de play-off maçları oynayacak. Kara , son yıllarda Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlar nedeniyle eşleşmelerde seri başı olacak. İki ön eleme sınavını tek maç üzerinden oynayacak olan siyah-beyazlılar, play-off'a kalması durumunda çift maça çıkacak. Kartal, ön elemelerde başarısız olması halinde Avrupa Ligi'nde direkt gruplara kalacak. Beşiktaş Başkanı , geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi'ne biz katılırsak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" demişti.
  1. 31.7.2020
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