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31 Temmuz 2020, Cuma
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’a tebrik

Richard Moore’a tebrik

, İngiliz dış istihbarat servisi 'nın yeni başkanı olan, kulübün kongre üyesi 'u tebrik etti.

, İngiliz dış istihbarat servisi 'nın yeni başkanı olan, kulübün kongre üyesi 'u tebrik etti. Yapılan açıklamada, "Ülkemizde büyükelçi unvanı ile görev yaptığı sırada siyah-beyaz renklerimize gönül vererek koyu bir Beşiktaşlı olan, ülkesinde yeni bir göreve getirildiğini öğrendiğimiz Moore'u tebrik ederiz" denildi.
  1. 31.7.2020
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