UEFA’dan Karius kararı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş UEFA’dan Karius kararı

’dan Karius kararı

UEFA’dan Karius kararı

ile salgın döneminde kontratını fesheden Alman kaleci 'un durumu belli oldu.

ile salgın döneminde kontratını fesheden Alman kaleci 'un durumu belli oldu. Sözleşmesi devam etmesine rağmen, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle kulüpten ayrılıp 'ya başvuran tecrübeli file bekçisi haklı bulundu. UEFA, siyah-beyazlı kulüp için oyuncuya alacaklarını ödemesine hükmetti.
  1. 31.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA’dan Karius kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA