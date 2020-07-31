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31 Temmuz 2020, Cuma
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, Real gibi

Beşiktaş, Real gibi

ile sözleşmesi bitmek üzere olan Jens Jönsson, 'ta oynamak istediğini söyledi.

ile sözleşmesi bitmek üzere olan Jens Jönsson, 'ta oynamak istediğini söyledi. 27 yaşındaki ön libero, " ile iyi ilişkim var, birlikte çalıştık. Bir Danimarkalı oyuncunun Beşiktaş'ta oynaması, 'de oynamak gibidir" dedi. Jönsson'un sözleri sonrası yönetimin teklif yapıp yapmayacağı merak konusu...
  1. 31.7.2020
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