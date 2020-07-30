Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! Everton mesajı verdi

Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında yer alan Cenk Tosun için güzel haberler gelmeye başladı. Milli futbolcunun bonservisini elinde tutan Everton'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2020- 2021'de de Cenk Tosun'u kiralamak istediği öğrenildi. İngiliz ekibinin 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan Beşiktaş'a da bu konuda net bir mesaj verdiği ifade edildi. Evertonlı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.



BAŞKAN NUR ÇEBİ BİZZAT DEVREDE

İngiltere'de vergiler düştükten sonra 3.4 milyon euro kazanan Cenk Tosun konusunda ısrarcı olan Beşiktaş'ın tüm şartları zorlayacağı vurgulandı. Yıldız futbolcunun eski kulübünde kiralık oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılacağı iddia edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimler arasında ilk sırada yer alan Cenk Tosun'un transferinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da devrede olduğu ileri sürülüyor. Bu transferde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgilendiği de öğrenildi.

EURO 2020 FAKTÖRÜ

C. Palace idmanında yaşadığı ağır diz sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Ancak koronavirüs sebebiyle turnuvanın 1 yıl ertelenmesi tecrübeli forvetin işine yaradı. Cenk Tosun, 2021'de oynanacak organizasyona hazır katılmak için Beşiktaş'a dönüşe sıcak bakıyor.