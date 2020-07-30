Beşiktaş süper ikiliyi kadrosuna katıyor! Cisse'den sonra...
Alanya formasıyla 2019-20’ye damga vuran N’Sakala ve Cisse’de somut adımlar atan Kartal iki oyuncuya da imza attırmaya hazırlanıyor.
Gelecek sezonun kadrosu konusunda düğmeye basan Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan isimlerle görüşmelere devam ediyor. Güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sezona damgasını vuran Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala'dan vazgeçmiyor. Caner Erkin ile sözleşme yenilemeyen Kartal, sol bek için N'Sakala'da ısrarcı davranırken, hücuma da Cisse takviyesi yapmayı planlıyor. En uçta oynamasının yanı sıra kanatlarda da görev yapan 35 yaşındaki Cisse, 2019- 20'de forma giydiği 32 lig maçında 22 gol attı. 29 lig maçında oynayan 30 yaşındaki N'Sakala ise bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş süper ikiliyi kadrosuna katıyor! Cisse'den sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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