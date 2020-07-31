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31 Temmuz 2020, Cuma
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tatile çıktı

Vida tatile çıktı

futbolcular sezonun sona ermesiyle birlikte soluğu deniz kenarlarında aldı.

futbolcular sezonun sona ermesiyle birlikte soluğu deniz kenarlarında aldı. Bunlardan biri de Domagoj oldu. Tecrübeli Hırvat stoper, ülkesinde tatile çıkarken eşiyle çekilmiş fotoğraflarını yayınladı. Sezonun yorgunluğunu atan Vida'nın instagram'dan yaptığı paylaşımlar Beşiktaşlı taraftarlardan çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
  1. 31.7.2020
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