Lens’in talibi var - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Lens’in talibi var

’in talibi var

Lens’in talibi var

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve 'ın da gelecek 11'de düşünmediği 'e talip çıktı.

Geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve 'ın da gelecek 11'de düşünmediği 'e talip çıktı. takımı Alkmaar'ın daha önce ilgilendiği Lens için 'a yeni teklif sunacağı dile getirildi.
  1. 31.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lens’in talibi var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA