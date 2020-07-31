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31 Temmuz 2020, Cuma
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Saygısız !

Saygısız CAS!

Başkanı , 'ın kararına tepki gösterdi. Ağaoğlu, "Kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyu ile paylaşılması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır" dedi.

Başkan , 'ın kararına tepki gösterdi: "Her ne hikmetse bizim davamızda, kulüple veya ile hiçbir bilgi paylaşılmadan, gerekçeli karar açıklanmadan dahası haber dahi vermeden kendi web sitelerinden kararı yayınladılar. Bunu ilk kez gördük. Bu dahi hem 'da hem CAS'ta terazinin ayarının ciddi şekilde bozulduğunu gösteriyor. Kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyu ile paylaşılması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır. Ben hâlâ hangi gerekçe ile başvurumun reddedildiğini bilmiyorum. Bu kararın ne kadar adaletli bir karar olduğu dahi tartışmaya açık bir konudur. Federal Mahkemesi'ne başvurabiliriz."
  1. 31.7.2020
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