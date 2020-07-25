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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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‘Kupayı alacağız’

‘Kupayı alacağız’

'un kalecilerinden final maçı öncesi iddialı konuştu. 25 yaşındaki eldiven "Şampiyonluğu çok istiyorduk ancak önemli bir avantajı kaybettik. Şimdi önümüzde kupa finali var. 'u mağlup ederek sezonu kupayla tamamlamak istiyoruz." dedi.

ekibinin kalecilerinden final maçı öncesi iddialı konuştu. 25 yaşındaki eldiven "Şampiyonluğu çok istiyorduk ancak önemli bir avantajı kaybettik. Şimdi önümüzde kupa finali var. 'u mağlup ederek sezonu kupayla tamamlamak istiyoruz. Çok çalıştık ve bu kupayı hak ettik. Bunun için tüm takımın çok istekli olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
  1. 25.7.2020
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