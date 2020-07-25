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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Testler negatif

Testler negatif

'da başkan , yönetim kurulu, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara 15. defa corona virüsü testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıktı.

'da başkan , yönetim kurulu, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara 15. defa corona virüsü testi yapıldı. Rutin gerçekleştirilen testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.
  1. 25.7.2020
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