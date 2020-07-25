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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Final maçına yeni forma

Final maçına yeni forma

, Çarşamba günü 'nda ile oynayacağı final karşılaşmasına yeni formayla çıkmak istiyor.

, Çarşamba günü 'nda ile oynayacağı final karşılaşmasına yeni formayla çıkmak istiyor. Bordo-mavili yönetim, 'na resmi başvuruyu yaptı. 'nin onaylaması halinde temsilcisi büyük finale gelecek sezon için üretilen formalarla çıkacak.
  1. 25.7.2020
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