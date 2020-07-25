Finalin toplantısı salı günü 16.00’da

Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin medya programı belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki toplantı 28 Temmuz Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Toplantıya Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton ile Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut katılacak. İki takımın kaptanları da toplantıda yer alacak.

NAKLEN A SPOR'DA

Kupa finalinin basın toplantısı her yıl olduğu gibi yine A SPOR'da olacak. Ortak basın toplantısının haricinde iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları A SPOR'a özel röportajlar da verecek.