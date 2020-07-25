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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Finalin toplantısı salı günü 16.00’da

Finalin toplantısı salı günü 16.00’da

ile arasında oynanacak finalinin medya programı belli oldu. 'ndaki toplantı Salı günü saat 16.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

ile arasında oynanacak finalinin medya programı belli oldu. 'ndaki toplantı Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Toplantıya Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton ile Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut katılacak. İki takımın kaptanları da toplantıda yer alacak.

NAKLEN A SPOR'DA
Kupa finalinin basın toplantısı her yıl olduğu gibi yine A SPOR'da olacak. Ortak basın toplantısının haricinde iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları A SPOR'a özel röportajlar da verecek.

  1. 25.7.2020
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