Finalin toplantısı salı günü 16.00’da
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin medya programı belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki toplantı 28 Temmuz Salı günü saat 16.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin medya programı belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki toplantı 28 Temmuz Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Toplantıya Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton ile Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut katılacak. İki takımın kaptanları da toplantıda yer alacak.
NAKLEN A SPOR'DA
Kupa finalinin basın toplantısı her yıl olduğu gibi yine A SPOR'da olacak. Ortak basın toplantısının haricinde iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları A SPOR'a özel röportajlar da verecek.
- 25.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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