Avcı sınıfı geçti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Avcı sınıfı geçti

Avcı sınıfı geçti

Avcı sınıfı geçti

, A Planı olarak gördüğü ile ilk yüz yüze görüşmeyi yapmıştı. 57 yaşındaki çalıştırıcının yaptığı ön hazırlıklar yönetimin beğenisini topladı.

Bordo-mavıliler yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiği şampiyonluk yarışını son anda kaybetmişti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldıktan sonra gözler yeni hocaya çevrildi. Arayışlar sürerken ilk aşamada düşünülen isim ile ilk yüz yüzde görüşme gerçekleştirildi. 'da 57 yaşındaki hocanın yaptığı sunumu dinleyen yöneticiler, duyduklarından bir hayli memnun kaldılar. Avcı, bordo-mavili idarecilere oldukça detaylı bir organizasyon şeması hazırlamıştı.

ASLEN KARADENİZLİ
Abdullah Avcı'nın sunumunda A'dan Z'ye nasıl bir şema oluşturacağını ve organizasyonun nasıl işleyeceğine dair bilgileri net bir şekilde idarecilere ilettiği kaydedildi. yönetimi, başkan Ahmet Ağaoğlu liderliğinde toplanacak ve bu sunumu değerlendirmeye alacak. Bordo-mavililer ardından Abdullah Avcı hakkında son kararı verecek. Deneyimli çalıştırıcının aslen Karadenizli olması ve bölge insanını yakından tanıması da bir başka avantaj olarak görülüyor.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'dan sonra diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürecek. , , Bayram Bektaş gibi adı geçen tüm isimlerle temas kurulacak. Ardından tüm bu isimler masaya yatırılacak.

  1. 25.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avcı sınıfı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA