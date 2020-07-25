Avcı sınıfı geçti
Trabzonspor, A Planı olarak gördüğü Abdullah Avcı ile ilk yüz yüze görüşmeyi yapmıştı. 57 yaşındaki çalıştırıcının yaptığı ön hazırlıklar yönetimin beğenisini topladı.
Bordo-mavıliler yüzüp yüzüp kuyruğuna getirdiği şampiyonluk yarışını son anda kaybetmişti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldıktan sonra gözler yeni hocaya çevrildi. Arayışlar sürerken ilk aşamada düşünülen isim Abdullah Avcı ile ilk yüz yüzde görüşme gerçekleştirildi. Bodrum'da 57 yaşındaki hocanın yaptığı sunumu dinleyen yöneticiler, duyduklarından bir hayli memnun kaldılar. Avcı, bordo-mavili idarecilere oldukça detaylı bir organizasyon şeması hazırlamıştı.
ASLEN KARADENİZLİ
Abdullah Avcı'nın sunumunda A'dan Z'ye nasıl bir şema oluşturacağını ve organizasyonun nasıl işleyeceğine dair bilgileri net bir şekilde idarecilere ilettiği kaydedildi. Trabzonspor yönetimi, başkan Ahmet Ağaoğlu liderliğinde toplanacak ve bu sunumu değerlendirmeye alacak. Bordo-mavililer ardından Abdullah Avcı hakkında son kararı verecek. Deneyimli çalıştırıcının aslen Karadenizli olması ve bölge insanını yakından tanıması da bir başka avantaj olarak görülüyor.
GÖRÜŞMELER SÜRECEK
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı'dan sonra diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürecek. Şota Arveladze, Tayfun Korkut, Bayram Bektaş gibi adı geçen tüm isimlerle temas kurulacak. Ardından tüm bu isimler masaya yatırılacak.
- 25.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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