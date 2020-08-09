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Galatasaray Onyekuru'nun yerine onu alıyor! Resmi teklif yapıldı
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, şu anda Polonya Ligi ekibi Lech Poznan'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için resmi teklfini yaptı. İşte Polonya basınının konu ile ilgili yazdığı o haber ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
9 Ağustos 2020 Pazar 13:16
Güncelleme: 09.08.2020 13:26
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Polonya basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Avrupa futbolunun yükselen ismi için Lech Poznan'a resmi teklifini yaptı.
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Przegladsportowy.pl adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde oldu;
"Lech Poznan, Avrupa futbolunda yükselişte olan ve ilgiyle takip edilen bir kaç ismi kadrosunda bulunduruyor. Jakub Moder (21), Kaminski (18) ve Jozwiak (22).
Hal böyle olunca oyuncuların potansiyel alıcıları da ortaya çıkıyor ve kulüplerin girişimleri medyada yankı buluyor. Şu ana kadar Lech Poznan, genç yeteneklerinden hangilerini satacağına dair net bir görüş belirtilmedi.
Öğrenilen bilgilere göre Polonya kulübüne bir resmi teklif geldi Kamil Jozwiak için.