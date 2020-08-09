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Galatasaray Onyekuru'nun yerine onu alıyor! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, şu anda Polonya Ligi ekibi Lech Poznan'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için resmi teklfini yaptı. İşte Polonya basınının konu ile ilgili yazdığı o haber ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

9 Ağustos 2020 Pazar 13:16 Güncelleme: 09.08.2020 13:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





