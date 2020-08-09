Galatasaray Onyekuru'nun yerine onu alıyor! Resmi teklif yapıldı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Galatasaray Onyekuru'nun yerine onu alıyor! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, şu anda Polonya Ligi ekibi Lech Poznan'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için resmi teklfini yaptı. İşte Polonya basınının konu ile ilgili yazdığı o haber ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
9 Ağustos 2020 Pazar 13:16 Güncelleme: 09.08.2020 13:26
Galatasaray Onyekuru'nun yerine onu alıyor! Resmi teklif yapıldı

Polonya basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Avrupa futbolunun yükselen ismi için Lech Poznan'a resmi teklifini yaptı.

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Galatasaray Onyekuru'nun yerine onu alıyor! Resmi teklif yapıldı

Przegladsportowy.pl adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde oldu;

Galatasaray Onyekuru'nun yerine onu alıyor! Resmi teklif yapıldı

"Lech Poznan, Avrupa futbolunda yükselişte olan ve ilgiyle takip edilen bir kaç ismi kadrosunda bulunduruyor. Jakub Moder (21), Kaminski (18) ve Jozwiak (22).

Galatasaray Onyekuru'nun yerine onu alıyor! Resmi teklif yapıldı

Hal böyle olunca oyuncuların potansiyel alıcıları da ortaya çıkıyor ve kulüplerin girişimleri medyada yankı buluyor. Şu ana kadar Lech Poznan, genç yeteneklerinden hangilerini satacağına dair net bir görüş belirtilmedi.

Galatasaray Onyekuru'nun yerine onu alıyor! Resmi teklif yapıldı

Öğrenilen bilgilere göre Polonya kulübüne bir resmi teklif geldi Kamil Jozwiak için.

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