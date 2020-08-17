Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş, Bernard Mensah'ı İstanbul'a getirmişti. Ganalı yıldız, Nevzat Demir Tesisleri'nde kendisini siyah-beyazlı takıma bağlayan imzayı attı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'dan sonra bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlılar, uzun süren pazarlıklar sonucu başarılı orta saha Bernard Mensah'ı kadrosuna kattı. Ganalı yıldız siyah-beyazlı takımla resmi sözleşmeye imza attı.
SERGEN YALÇIN ÖZELLİKLE İSTEMİŞTİ!
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın özellikle kadrosunda görmek istediği Bernard Mensah transferinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlı yönetim, hocanın istekleri doğrultusunda adımlar atmaya devam etmiş oldu.
Geçtiğimiz sezon Kayserispor'daki performansı ile öne çıkan Ganalı yıldız, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
- 17.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 17:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ve Bernard Mensah resmen Beşiktaş'ta! İmzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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