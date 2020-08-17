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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Ve Mensah resmen 'ta! İmzayı attı

Ve Bernard Mensah resmen Beşiktaş'ta! İmzayı attı

çalışmalarına son sürat devam eden , Mensah'ı 'a getirmişti. Ganalı yıldız, Nevzat Demir Tesisleri'nde kendisini siyah-beyazlı takıma bağlayan imzayı attı.

ekiplerinden , Fabrice N'Sakala'dan sonra bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Siyah-beyazlılar, uzun süren pazarlıklar sonucu başarılı orta saha Mensah'ı kadrosuna kattı. Ganalı yıldız siyah-beyazlı takımla resmi sözleşmeye imza attı.

SERGEN YALÇIN ÖZELLİKLE İSTEMİŞTİ!
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın özellikle kadrosunda görmek istediği Bernard Mensah transferinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlı yönetim, hocanın istekleri doğrultusunda adımlar atmaya devam etmiş oldu.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'daki performansı ile öne çıkan Ganalı yıldız, 26 maçta 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Bernard Mensah Beşiktaş'a resmi imzayı attı



  1. 17.08.2020
  2. Güncelleme: 17.08.2020 17:01
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