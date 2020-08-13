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13 Ağustos 2020, Perşembe
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bugün anılacak

Süleyman Seba bugün anılacak

Başkanı merhum , vefatının 6. yılında bugün kabri başında anılacak.

Başkanı merhum , vefatının 6. yılında bugün kabri başında anılacak. Kazandırdığı şampiyonluklarla efsane olan Seba, 1984-2000 yıllarında olmak üzere 16 yıl siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yaptı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Seba'nın 'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreninin 11.00'de başlayacağı belirtildi.
  1. 13.8.2020
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