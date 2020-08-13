Hentbolculara MACFit desteği - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Hentbolculara MACFit desteği

Hentbolculara desteği

Hentbolculara MACFit desteği

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, 'nin en köklü spor salonu zinciri olan ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, 'nin en köklü spor salonu zinciri olan ile yeni bir iş birliğine imza attı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Beşiktaşlı hentbolcular, MACFit salonlarında performans antrenmanlarını gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar 12 ilde tesisi bulunan MACFit'lerden 'da ve deplasmanda da faydalanma imkanı bulacak.
  1. 13.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hentbolculara MACFit desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA