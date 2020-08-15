Son 5 gün! Beşiktaş transferde gaza bastı

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Şu ana kadar tek transferini duyuran siyah-beyazlılar Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 5 gün sonra ilk listeyi UEFA'ya vermek zorundayken birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin kadrodaki genç bir ismin de satılma teklifine şiddetle karşı çıktığı öğrenildi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...