Son 5 gün! Beşiktaş transferde gaza bastı

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Şu ana kadar tek transferini duyuran siyah-beyazlılar Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 5 gün sonra ilk listeyi UEFA'ya vermek zorundayken birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin kadrodaki genç bir ismin de satılma teklifine şiddetle karşı çıktığı öğrenildi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler...
15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:45
Güncelleme: 15.08.2020 17:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fabrice N'Sakala haricinde yeni imza açıklamayan siyah beyazlılar, bu süre içinde en azından 2-3 imzayı attırmaya uğraşıyor. Ancak; önceden yapılan görüşmelerin resmi sözleşme aşamasına yansıyan sıkıntıları da imza sürecini bir hayli uzatıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Çebi'nin çözmek için uğraştığı sorunlardan ilki Welinton ile alakalı.
Bilindiği gibi Beşiktaş transfer komitesi, Welinton'a karşılık genç futbolcu Fatih Aksoy'u bonservisiyle Alanyaspor'a vermişti.
Ancak; bu transferde altyapı oyuncularından Ahmet Gülay'ın da bonservisinin önemli bir kısmı için Alanyaspor'a söz verilmiş olmasına başkan Ahmet Nur Çebi şiddetle karşı çıktı.
Çebi, gelecek vaat eden Ahmet Gülay'ın, bir kaç sezon kiralık olarak Alanyaspor'da oynamasını ve geri dönmesini isterken, bonservisinin verilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.