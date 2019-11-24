Kasımpaşa-Gençlerbirliği | CANLI

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Mavi-beyazlı ekip kötü gidişatına son vermek isterken; Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle ivme yakalayan Başkent ekibi, seriyi devam ettirme peşinde.

KASIMPAŞA - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER...

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Sadiku, Veigneau, Khalili, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Koita, Mustafa

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio, Toure, Halil, Baiano, Berat, Nadir, Sessegnon, Polomat, Stancu

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Pavelka ve Thiam ve kart cezalıları Hafez ve Veysel karşılaşmada forma giyemiyor. Gençlerbirliği'nde ise kart cezalıları Candeias ve Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz forma giyemiyor.

PAŞA'NIN GENÇLERBİRLİĞİ'NE KARŞI ŞANSI TUTMUYOR!

Rakibini konuk ettiği son 2 maçı kazanan mavi-beyazlı ekip, bundan önceki 12 karşılaşmada sadece 1 kez gülebilmişti. Ayrıca Gençlerbirliği, İstanbul ekibine üst üste 2 kez hiç yenilmedi.

İKİ TAKIMDAN SON NOTLAR

Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, rakibiyle daha önce karşılaştığı 12 iç saha maçında tek galibiyet alabilmişti (7B 4M).

Kasımpaşa ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Gençlerbirliği (Mayıs 2018'de 1-3), lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olmadı.

Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (2B 2M), bu karşılaşmaların tamamında gol attı ve kalesinde gol gördü (10-11).

Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig maçında dört puan toplayan Gençlerbirliği (1G 1B), bu karşılaşmadan galip ayrılırsa sezonun ilk dokuz haftasında biriktirdiği puanı (6) geçmiş olacak.

Bu sezon Süper Lig'de kafa golü bulamayan üç takımdan ikisi Kasımpaşa ve Gençlerbirliği (Rizespor ile birlikte).

2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Kasımpaşa (10; Antalyaspor ile birlikte).

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Abdul Khalili, daha önceki 24 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol bulabilmişti.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Giovanni Sio'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

Gençlerbirliği forveti Bogdan Stancu, Süper Lig'de forma giydiği son dört maçta dört gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 2 asist).

Hamza Hamzaoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Kemal Özdeş'e rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazandı.