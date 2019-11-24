Dünyanın en iyi 90 futbolcusu açıklandı! İşte mevki mevki o liste

2019-2020 sezonunda Avrupa liglerinin devre arasına doğru yaklaşılırken ESPN 9 farklı pozisyon için dünyanın en iyi futbolcularının sıralamasını yayımladı. Kaleci, sağ bek, stoper, sol bek, merkez orta saha, ofansif orta saha, kanat, forvet ve santrfor pozisyonlarında dünyanın en iyi oyuncularının sıralandığı listelerde Virgil Van Dijk, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski gibi oyuncuların bulunduğu sıralar belli oldu. İşte ESPN'in listesine göre 9 farklı pozisyonda dünyanın en iyi futbolcuları...

24 Kasım 2019 Pazar 15:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





