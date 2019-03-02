Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti
02 Mart 2019, Cumartesi
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'ya yönetimden moral ziyareti

Kasımpaşa'ya yönetimden moral ziyareti

Kulübü Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri, 'de yaptığı son 6 maçtan mağlup ayrılan futbol takımını ziyaret etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkan , başkan vekili ile yönetim kurulu üyesi 'ın teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek moral verdiği bildirildi.

Açıklamada, Ciner, Öksüz ve Saraç'ın yanı sıra kulüp genel müdürü Özdemir Erkan ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de lacivert-beyazlı takımın antrenmanını takip ettiği kaydedildi.

  1. 02.03.2019
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