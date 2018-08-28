Ekonomik olarak zor günler geçiren Karabükspor ile Altınordu'nun mücadelesi Yusuf ve Enes'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Maç öncesinde sosyal medyadan 'İlk galibiyetimizi izleyin' mesajıyla tepki toplayan Altınordu'ya; Karabük maçın ardından, 'İyi seyirler' diyerek yanıt verdi.