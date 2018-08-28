Karabük sürprizi! – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    sürprizi!

    Karabük sürprizi!

    Altınordu ile yenişemeyen ilk puanını aldı

    Ekonomik olarak zor günler geçiren ile Altınordu'nun mücadelesi Yusuf ve Enes'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Maç öncesinde sosyal medyadan 'İlk galibiyetimizi izleyin' mesajıyla tepki toplayan Altınordu'ya; maçın ardından, 'İyi seyirler' diyerek yanıt verdi.

    1. 28.8.2018
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