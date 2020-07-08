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08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Cimnastik Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayacak

Danimarka Cimnastik Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayacak

Daha önce 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağı açıklanan , bu kararından vazgeçtiğini duyurdu.

, ev sahipliği yapacağı 2021 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan çekildi.

Uluslararası Cimnastik Federasyonundan () yapılan açıklamada, Danimarka Cimnastik Federasyonunun Kopenhag'da gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonu düzenlememe kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu kararın FIG'de hayal kırıklığı yarattığı aktarıldı.


  1. 08.07.2020
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