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17 Mart 2020, Salı
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Avrupa cimnastik şampiyonaları iptal edildi

Avrupa cimnastik şampiyonaları iptal edildi

Koronavirüs bir spor organizasyonunu daha vurdu. Artistik ve Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden iptal edildi.

Avrupa Cimnastik Birliğinden () yapılan açıklamaya göre, 'nın başkenti 'teki Avrupa Kadınlar (30 Nisan-3 Mayıs), 'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası (27-31 Mayıs) ve 'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası (21-24 Mayıs), daha önce belirlenen tarihlerde düzenlenemeyecek.

UEG'nin, yeni tarihler bulmak konusunda yerel organizasyon komiteleriyle temasta olduğu ve şu an için yılın ikinci yarısının hedeflendiği de belirtildi.

  1. 17.03.2020
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