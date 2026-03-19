Haberler İtalya Serie A Kenan Yıldız mutlu!

Kenan Yıldız mutlu!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a geniş bir röportaj verdi.

Kulübü Juventus ile sözleşmesini 2030'a kadar 20 yaşındaki futbolcu, "Ben hiçbir zaman para için oynamadım, daha iyi olmak için oynuyorum. Juventus bana güvendi. 4 yıldır buradayım ve burada çok mutluyum. Bayern Münih'te ise bunun hep eksik kaldığını söyledi. Juventus'u iki dönem çalıştıran eski teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin sorulması üzerine Kenan Yıldız, "Hayatımın bu şekilde başlamasında ona çok şey borçluyum. Beni milli takıma çağıran Vincenzo Montella'ya da minnettarım" yorumunu yaptı. Kendi hikayesini yazmak istediğini söyleyen Kenan Yıldız, "Kendi izimi bırakmak istiyorum. Aynı şekilde; Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Can Uzun gibi çok yetenekli genç oyunculardan kurulu milli takımda da" dedi.

