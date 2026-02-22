CANLI SKOR ANA SAYFA
Milan-Parma MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milan-Parma MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan ile Parma karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefleyen Massimiliano Allegri ve öğrencileri, Inter'in 7 puan altında, 54 puanla 2. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı amaçlayan Carlos Cuesta ve ekibinin ise 29 puanı bulunuyor. Peki, Milan-Parma maçı ne zaamn, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 07:05
Milan-Parma MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milan-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 26. hafta heyecanı sürerken, gözler Milan ile Parma arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Teknik Direktör Massimiliano Allegri yönetimindeki Milan, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor. 54 puanla 2. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, liderle arasındaki farkı kapatma hedefinde. Konuk ekip Parma ise Carlos Cuesta önderliğinde zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. 29 puanlı ekip, üst sıralara yaklaşmak adına sürpriz bir sonuç peşinde. Peki, Milan-Parma maçı ne zaamn, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Milan-Parma maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

MILAN-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

San Siro'da oynanacak Milan-Parma maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MILAN-PARMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Maignan, Pavlovic, De Winter, Tomori, Athekame, Ricci, Modric, Jashari, Bartesaghi, Leao, Nkunku

Parma: Corvi, Del Prato, Drobnic, Valenti, Britschgi, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri, Strefezza, Pellegrino

