Fiorentina-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Serie A

Fiorentina-Torino maçı canlı takip etmek için tıklayın!

Serie A'da Cumartesi gecesi futbolseverleri zorlu bir mücadele bekliyor. Fiorentina, Stadio Franchi'de Torino'yu ağırlayacak. İki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek isterken, bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Fiorentina kümede kalma hattından uzaklaşmayı hedeflerken, Torino ise kupadan elenmenin ardından lige odaklanmış durumda. Fiorentina - Torino maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmayla ilgili tüm ayrıntılar fotomac.com'da…

FIORENTINA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 24. Haftada Fiorentina ile Torina'nın karşı karşıya geleceği mücadele 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:45'te başlayacak.

FIORENTINA-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina ile Torino arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

FIORENTINA VS TORINO MAÇI CANLI ANLATIM

FIORENTINA'DA DÜŞÜŞ ALARMI

Sezonun ilk yarısında sergilediği kötü performansın ardından toparlanma sinyalleri veren Fiorentina, son haftalarda aldığı üst üste üç mağlubiyetle yeniden sıkıntılı bir sürece girdi. Mor-beyazlılar, ligde kalma mücadelesi veren Cagliari'ye sahasında 2-1 yenilerek önemli bir darbe aldı. Bu mağlubiyetin ardından Fiorentina, yine iç sahada Como'ya kaybederek İtalya Kupası'na veda etti. Son olarak geçtiğimiz hafta Napoli deplasmanına çıkan ekip, Serie A'nın son şampiyonuna 2-1 mağlup oldu.

ZORLU FİKSTÜR KAPIDA

Fiorentina'yı önümüzdeki günlerde yoğun bir maç takvimi bekliyor. Mor-beyazlılar, Konferans Ligi play-off turunda Jagiellonia Bialystok ile karşılaşmadan önce ligde Torino'yu konuk edecek, ardından ise formda bir dönem geçiren Como ile deplasmanda karşılaşacak.

TORINO'DA EKSİKLER VAR

Torino cephesinde ciddi eksikler var. Ivan Ilic, Gvidas Gineitis, Zakaria Aboukhlal ve Ardian Ismajli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Eski Fiorentina oyuncusu Giovanni Simeone de uyluk problemi sebebiyle kadroda yer almayacak. Ayrıca Matteo Prati ve kaptan Nikola Vlasic, cezaları nedeniyle sahada olamayacak.