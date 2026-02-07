CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Fiorentina-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Serie A

Fiorentina-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Serie A

İtalya Serie A’da gözler Fiorentina - Torino maçına çevrildi. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fiorentina, son haftalarda düşüş yaşayan Torino’yu konuk edecek. Fiorentina-Torino maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça dair merak edilenler fotomac.com’da yer alıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 13:01
Fiorentina-Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Serie A

Fiorentina-Torino maçı canlı takip etmek için tıklayın!

Serie A'da Cumartesi gecesi futbolseverleri zorlu bir mücadele bekliyor. Fiorentina, Stadio Franchi'de Torino'yu ağırlayacak. İki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek isterken, bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Fiorentina kümede kalma hattından uzaklaşmayı hedeflerken, Torino ise kupadan elenmenin ardından lige odaklanmış durumda. Fiorentina - Torino maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Karşılaşmayla ilgili tüm ayrıntılar fotomac.com'da…

FIORENTINA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da 24. Haftada Fiorentina ile Torina'nın karşı karşıya geleceği mücadele 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 22:45'te başlayacak.

FIORENTINA-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina ile Torino arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

FIORENTINA VS TORINO MAÇI CANLI ANLATIM

FIORENTINA'DA DÜŞÜŞ ALARMI

Sezonun ilk yarısında sergilediği kötü performansın ardından toparlanma sinyalleri veren Fiorentina, son haftalarda aldığı üst üste üç mağlubiyetle yeniden sıkıntılı bir sürece girdi. Mor-beyazlılar, ligde kalma mücadelesi veren Cagliari'ye sahasında 2-1 yenilerek önemli bir darbe aldı. Bu mağlubiyetin ardından Fiorentina, yine iç sahada Como'ya kaybederek İtalya Kupası'na veda etti. Son olarak geçtiğimiz hafta Napoli deplasmanına çıkan ekip, Serie A'nın son şampiyonuna 2-1 mağlup oldu.

ZORLU FİKSTÜR KAPIDA

Fiorentina'yı önümüzdeki günlerde yoğun bir maç takvimi bekliyor. Mor-beyazlılar, Konferans Ligi play-off turunda Jagiellonia Bialystok ile karşılaşmadan önce ligde Torino'yu konuk edecek, ardından ise formda bir dönem geçiren Como ile deplasmanda karşılaşacak.

TORINO'DA EKSİKLER VAR

Torino cephesinde ciddi eksikler var. Ivan Ilic, Gvidas Gineitis, Zakaria Aboukhlal ve Ardian Ismajli sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Eski Fiorentina oyuncusu Giovanni Simeone de uyluk problemi sebebiyle kadroda yer almayacak. Ayrıca Matteo Prati ve kaptan Nikola Vlasic, cezaları nedeniyle sahada olamayacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray, o transferi elinden kaçırdı!
Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi!
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Karadeniz derbisinin VAR'ı İşte Karadeniz derbisinin VAR'ı 13:33
Kenan Yıldız imzayı atıyor! Kenan Yıldız imzayı atıyor! 13:18
Samsunspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! Samsunspor-Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler! 12:49
İşte Duran ayrılığının perde arkası İşte Duran ayrılığının perde arkası 12:36
Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? 12:34
Burnley-West Ham United maçı saat kaçta? Burnley-West Ham United maçı saat kaçta? 12:26
Daha Eski
Milli güreşçiden gümüş madalya! Milli güreşçiden gümüş madalya! 12:15
İspanya'da gündem Arda'nın test sonuçları! İspanya'da gündem Arda'nın test sonuçları! 12:12
Fulham-Everton muhtemel 11'ler! Fulham-Everton muhtemel 11'ler! 12:04
Arsenal-Sunderland maçı detayları! Arsenal-Sunderland maçı detayları! 11:46
Wolverhampton-Chelsea maç bilgileri! Wolverhampton-Chelsea maç bilgileri! 11:36
G.Saray, o transferi elinden kaçırdı! G.Saray, o transferi elinden kaçırdı! 11:27