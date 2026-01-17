CANLI SKOR ANA SAYFA
Udine'de liderlik sınavı: Udinese-Inter maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Udine'de liderlik sınavı: Udinese-Inter maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Serie A’nın 21. haftasında lider Inter, deplasmanda orta sıraların iddialı ekibi Udinese ile karşılaşıyor. Topladığı 46 puanla en yakın takipçisi Milan’ın 3 puan önünde zirvede yer alan Inter, hafta içi Lecce karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetin moralini Udine deplasmanında da sürdürmek niyetinde. Öte yandan 26 puanla 10. sırada yer alan Udinese ise, sezonun ilk yarısında San Siro’da 2-1 yendiği rakibini bir kez daha devirerek Avrupa kupaları iddiasını canlandırmayı hedefliyor. İşte Udinese-Inter maçının cajnlı yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 13:36
Udine'de liderlik sınavı: Udinese-Inter maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Udinese-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bluenergy Stadium'daki Udinese-Inter mücadelesi, her iki takım için de stratejik öneme sahip. Lig lideri Inter'de teknik direktör Cristian Chivu, hafta içindeki etkisiz Marcus Thuram performansının ardından kaptan Lautaro Martinez'i yeniden ilk 11'e monte ediyor. Ancak konuk ekipte orta sahanın beyni Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Dumfries gibi kilit isimlerin sakatlıkları rotasyonu zorluyor. Ev sahibi Udinese tarafında ise gol yollarındaki en büyük umut olan Nicolo Zaniolo'nun ameliyat olması ve Adam Buksa'nın yokluğu hücum gücünü etkiliyor. Yine de iç sahada dirençli bir futbol sergileyen ve son 9 maçın 7'sinde Inter ağlarını sarsmayı başaran Udinese, ligin en çok gol atan ekibine karşı sürpriz arayacak. Peki Udinese-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Udinese-Inter maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Udinese-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Marco Di Bello'nun düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Udinese-Inter MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Martinez, Esposito

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
