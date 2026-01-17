Udine'de liderlik sınavı: Udinese-Inter maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Udinese-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bluenergy Stadium'daki Udinese-Inter mücadelesi, her iki takım için de stratejik öneme sahip. Lig lideri Inter'de teknik direktör Cristian Chivu, hafta içindeki etkisiz Marcus Thuram performansının ardından kaptan Lautaro Martinez'i yeniden ilk 11'e monte ediyor. Ancak konuk ekipte orta sahanın beyni Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Dumfries gibi kilit isimlerin sakatlıkları rotasyonu zorluyor. Ev sahibi Udinese tarafında ise gol yollarındaki en büyük umut olan Nicolo Zaniolo'nun ameliyat olması ve Adam Buksa'nın yokluğu hücum gücünü etkiliyor. Yine de iç sahada dirençli bir futbol sergileyen ve son 9 maçın 7'sinde Inter ağlarını sarsmayı başaran Udinese, ligin en çok gol atan ekibine karşı sürpriz arayacak. Peki Udinese-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Udinese-Inter maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Udinese-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Marco Di Bello'nun düdüğüyle start alacak karşılaşma, S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Udinese-Inter MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Martinez, Esposito