Inter deplasmanda kazandı! Udinese’yi tek golle geçti

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf, 1-0'lık skorla konuk ekip oldu.

Karşılaşmanın tek golü 20. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. Arjantinli yıldızın golü, Inter'e deplasmanda kritik bir galibiyet kazandırdı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Inter, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükselterek puanını 49'a çıkardı. Udinese ise 26 puanda kaldı. Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, sahasında Pisa'yı ağırlayacak; Udinese ise Hellas Verona deplasmanına konuk olacak.