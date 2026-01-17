Inter deplasmanda kazandı! Udinese’yi tek golle geçti

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Serie A’da şampiyonluk yarışını sürdüren Inter, Udinese deplasmanında Lautaro Martinez’in golüyle 3 puanı aldı, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 19:01
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf, 1-0'lık skorla konuk ekip oldu.

Karşılaşmanın tek golü 20. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. Arjantinli yıldızın golü, Inter'e deplasmanda kritik bir galibiyet kazandırdı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla Inter, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça yükselterek puanını 49'a çıkardı. Udinese ise 26 puanda kaldı. Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, sahasında Pisa'yı ağırlayacak; Udinese ise Hellas Verona deplasmanına konuk olacak.

